Bir takım daha ligden çekildi. TFF onay verdi

Yaşanan deprem dolayısıyla ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un ardından TFF 3. Lig ekibi olan Kahramanmaraşspor'un da TFF tarafından ligden çekilmesi onandı.

Bir takım daha ligden çekildi. TFF onay verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni Malatyaspor'un ardından bir takım daha bulunduğu ligden çekildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor'umuz ile TFF, ilgili kararını verdi ve kulübümüzün haklarını dondurdu. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi, önceki gün Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kahramanmaraşspor'umuzun talebi TFF tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonunda değerlendirme neticesinde 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraşspor'umuzun hakları fikstür çekiminde cevap buldu. TFF Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor'umuzun 2022-2023 sezonu sonunda talebi TFF tarafından gerçekleştirilen incelemelere dayalı olarak, yapılan değerlendirme neticesinde TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı kararı ile 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraşspor'umuzun haklarının dondurulduğu belirtildi.”

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