Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait 200 yıllık serenderde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"200 YILLIK TARİH YANDI"

Yazıcı yangının ardından yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

SİYASETÇİLERDEN İŞ İNSANLARINA...

Önceleri mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş insanlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.