Bir tarlada 228 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Lalapaşa ilçesinde bir şüphelinin tarlasına Hint keneviri bitkisi ektiğini belirledi.



Tarlaya giden ekipler 228 bin kök Hint keneviri bitkisini ele geçirip imha etti.



Gözaltına alınan tarla sahibi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.