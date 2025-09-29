Bir telefon uğruna hayatını kararttı

14 yıl önce, iPhone 4 alabilmek için böbreklerinden birini satan Çinli gencin hikayesi, yürek burktu. Bugün 31 yaşında olan genç adam ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Wang Shangkun yaşadığı felaketin ondan iki böbreğini de alması sebebiyle şu an çalışamıyor. Engelli bir vatandaş olarak hayatına devam eden Shangkun, hayatının sonuna kadar diyalize bağlı yaşamak zorunda.

GELEN MESAJ HAYATINI KARARTTI

Sosyal medyada gördüğü "İki böbreğe ihtiyacın yok, birini parayla takas et" mesajına inanarak, ailesinden gizli bir şekilde organ mafyasıyla temasa geçti.

Güvenli olmayan bir ortamda yasa dışı bir ameliyatla böbreğini 20.000 yuana (o dönem yaklaşık 3.000 dolar) satan Wang, eline geçen parayla hayalini kurduğu biiPhone 4 ve iPad 2'yi satın alarak evine döndü.

TAZMİNAT SAĞLIĞINI GERİ GETİRMEDİ

2012 yılında Çin polisi organ kaçakçılığı şebekesini çökertti ve mahkeme, ailenin 1.48 milyon yuan tazminat almasına hükmetti. Ancak bu para, genç adamın sağlığına kavuşmasını sağlamıyor.

Wang, basına verdiği bir demeçte, o günkü kararının hayatının "en büyük pişmanlığı" olduğunu belirterek, "Başkalarından aşağı kalmamak için hayatımı mahvettim" dedi.

