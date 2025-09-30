Bir telefonla hayatı karardı! Hem parasız kaldı hem de borçlandı

Olay, 12 Haziran'da Çavuşlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto fren ustası Hurşit Özarslan, çalıştığı sırada dükkanına giren kişiler masanın üzerinde duran telefonunu çaldı. Özarslan, birkaç gün sonra mobil banka hesabından 30 dakika içinde 300 bin TL kredi, 76 bin TL nakit avans çekilip, 25 bin TL harcama yapıldığını fark etti, jandarmaya gidip şikayette bulundu. İncelemelerde, çekilen paranın 2 farklı isme havale edildiği tespit edildi.

'TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM'

Geri ödemeleri yaklaşık 650 bin TL'yi bulan harcamaların taksitlerini ödemeye başladığını anlatan Özarslan, telefonunu çalan kişilerin bulunması ve ödemelerin kendisine iade edilmesini talep etti. Özarslan, yaşadıklarını anlatarak, "Dükkanımda çalışıyordum. Telefon masanın üzerindeydi. Dükkana gelen vatandaşlar telefonumu çalmışlar. Çalar çalmaz yarım saat içerisinde telefonumdan önce 300 bin TL kredi çekmiş, sonra 76 bin TL avans çekip 25 bin TL'de harcama yapmışlar. Parayı Ordu'da ve Samsun'da yaşayan birilerinin hesabına atmışlar. Jandarmaya şikayette bulundum. Gerekli işlemleri yaptım henüz bir sonuç gelmedi. Kredi taksitlerini ben ödüyorum. Bu kredi ve harcamalar faiziyle birlikte yaklaşık 650 bin TL'yi buluyor. Yakalanmaları için gerekli şikayetleri de yaptım" dedi.

'YENİ TELEFONUMA ŞİFRE KOYDUM'

Hırsızların bulunmasını isteyen Özarslan, "Yeni telefon aldım. Tüm banka hesaplarımı dondurdum. Yeni telefonuma şifre de koydum. Bu kişiler şifreleri kırıp her şeyi yapıyormuş. Her şeyi takside bağladım ödemeleri yapıyorum. Bu hırsızların bir an önce bulunmasını talep ediyorum. Emekli maaşıyla geçinen biriyim. Elimden geldiği kadar da burada çalışıyorum. Yaşım 68 oldu, yıllarca arabalarla uğraşıp bu paraları ödeme şansım yok. İnşallah bulunacaklar. Paramın bu kişilerden alınıp bankadaki ödemelerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.