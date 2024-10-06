Bir temiz deyimi ne anlama geliyor?

Bir temiz deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işi veya durumu en iyi şekilde, titizlikle ve özenle gerçekleştirmek anlamına gelir. Bu ifade, bir işin ya da görevin en ince ayrıntısına kadar dikkat edilerek, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapılmasını ifade eder.

Örneğin, bir evi “bir temiz” temizlemek, her köşesini özenle temizlemek, hiçbir detayı atlamamak anlamına gelir. Bu deyim, aynı zamanda bir işin en iyi ve en etkili şekilde yapılmasını da vurgular.

BİR TEMİZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Aslında böyle adamları öyle bir temiz döveceksin ki ne yaptığını anlayacak."