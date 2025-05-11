Bir transfer bombası daha: Türkiye'ye yıldız yağmuru sürüyor!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun bitmesiyle takımlar transfer çalışmalarına başlarken, bir transfer bombası daha patladı. Yeni sezonda iddialı olmak isteyen Türk Hava Yolları flaş bir transfere imza attı.

ANNE ADELUSI THY'DE!

Voleybolun Sesi'nde yer alan habere göre; THY İtalya'nın Rome Volley takımından Anna Adelusi'yi transfer etti. Nijerya asıllı olan oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. 22 yaşında ve 1.88 boyundaki oyuncu, pasör çaprazı olarak görev yapıyor.

Yıldız isim, 2024-2025 sezonunda Roma Volley ile Challenge şampiyonluğu yaşarken, en değerli oyuncu seçildi.