Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan bir haber özetle şöyleydi:

“Seyahat sigorta şirketi AllClear’in yaptırdığı araştırmada, turistlere yönelik taksi dolandırıcılığında Türkiye açık ara birinci çıktı.

Araştırmada görüşlerine başvurulan turistler, Türkiye’de taksilerde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirttiler, ağırlıklı olarak taksimetrenin açılmaması, kartla ödemenin reddedilmesi ve en kısa yol yerine uzun yolun tercih edilmesinden yakındılar.

Turistler için taksi açısından bizden sonraki sorunlu ülkeler Hindistan, Tayland, Vietnam, Mısır, Avustralya ve Fas oldu.”

***

Övünülecek, gurur duyulacak bir birincilik değil bu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı turizm gelirlerinin 64 milyar doları bulacağını belirtiyor.

Yani tam anlamıyla altın yumurtlayan bir tavuk turizm.

Buna rağmen turistlerin ciddi şekilde yakındığı taksi sorununun yıllardır bir türlü çözülemeyişini anlamak mümkün değil.

***

Peki, ne yapılabilir, taksicilerin daha dürüst ve nitelikli hizmet vermesi nasıl sağlanabilir?

Bu sorunun yanıtı, biri Frankfurt’ta biri Londra’da taksicilik yapan iki Türkün anlattıklarında saklı.

Yıllarca Frankfurt’ta taksi şoförlüğü yapan gazeteci-yazar Aydın Engin, “Ben Frankfurt’ta Şoförken” (Can Yayınları) kitabında şöyle diyor:

“Şoför olabilmek için aylarca kurslara katıldım. Yolculara nasıl davranılacağını öğrendim. Frankfurt’un caddelerine, sokaklarına, resmi dairelerine, hastanelerine, hatta randevu evlerine nasıl gidileceğini tek tek ezberledim.

Bunların ardından hem yazılı hem sözlü sınavları verdikten sonra şoförlük yapmama izin verildi.”

***

Uzun yıllar Londra’da taksicilik yapan Burhan Yanbolu ise, Milliyet gazetesinde yayımlanan röportajda şunları söylüyor:

“Taksicilik sınavları Londra’da çok zorludur. Kurslara 100 kişi başlar, 10 kişi bitirir. London Knowladge’daki eğitim sırasında Londra haritasını adeta hafızanıza çizmeniz gerekir.

Bu aşamayı geçtikten sonra sözlü sınav süreci başlar. Sınava girdiğinizde davranışınızdan hitap tarzınıza her şeye dikkat edilir. Sözlüde de başarılı olursanız size diploma verilir.

Diploma aynı zamanda sizin plakanızdır. Plakayı devredemez ve satamazsınız.”

***

Evet, yanıt bekleyen üç sorum var.

Bir:

Türkiye’de, Frankfurt ve Londra’dakine benzer uygulamalara gitmek çok mu zordur?

İki:

Taksicilik yapacak olanların ciddi bir eğitimden geçmesi için İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği yapamaz mı?

Üç:

Taksiciler Esnaf Odaları sadece tarifelere zam istemek için mi kurulmuştur, üyelerinin eğitimi için de çalışmaları gerekmez mi?

ŞİDDET TİYATROYA DA GİRDİ...

Evde, sokakta, okulda, parkta, işyerinde, hastanede, pastanede, restoranda, otelde, televizyonda şiddetten geçilmiyor.

Bunların arasına şimdi ne yazık ki Devlet Tiyatroları bile girdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 64 sayfalık Aralık ayı program broşürüne biraz bakılırsa ne demek istediğim daha iyi anlaşılır sanırım.

Broşürde “Dracula-Bir Dehşet Komedisi” oyunu tanıtılırken, “Uyarı-Oyunumuzda ateşli silah kullanılmaktadır” deniyor örneğin.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın bu oyunda başrol oynadığını da belirteyim.

Geçelim diğer oyunlara:

“Öteki”, “Cephede Piknik”, “Kan Kardeşler” ve “Buzlar Çözülmeden” oyunlarıyla ilgili olarak da silah kullanıldığına dair uyarılar yer alıyor broşürde.

“Ağır Roman” için ise nedense silah kullanıldığına dair uyarı yok. Oysa şiddetin her türlüsünü görmek, hatta seri cinayetlere tanık olmak bile mümkün bu oyunda. Neyse ki oyunun 16 yaşından büyükler için uygun olduğu uyarısında bulunmayı unutmamışlar.

“Berlin Berlin” ile “Sonbahara Son Güller” oyunları ise 13 yaşından küçük olanlara tavsiye edilmiyor. Yani 12 yaşında değil de 13 yaşından bir gün almış olanlar bile rahatça gidebilirler demek bu oyunlara.

“Annapurna” oyunu için ise son derece ilginç bir uyarı var seyircilere.

Şöyle deniyor:

“Önemli uyarı: Oyunumuzda vejetaryenlerin rahatsız olma ihtimali olan sahneler yer almaktadır.”

***

Her yıl binlerce insanın cinayetlere kurban gittiği, yine binlercesinin yaralandığı bir ülkede hiç olmazsa tiyatrolar şiddetten uzak kalsaydı daha iyi olmaz mıydı?