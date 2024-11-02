Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Eskişehir'de bir otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ve arkalarından gelen tırın kaza yapmamak için uğraşı sonucu tır da devrildi. Kaza sonrası 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı ve arkalarından gelen tırın devrildiği kaza sonrası 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 17.00 sularında Eskişehir - Alpu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 38 PF 444 plakalı otomobille M.Ö. idaresindeki 26 EB 754 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. O esnada kazanın yaşandığı alana doğru seyir halindeki 26 KL 316 plakalı tır da sürücüsünün araçlara çarpmamak için ani fren yapıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Araçlarda bulunan 1 kişi 112 Acil Servis personelleri tarafından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

Bir türlü kaçamadı! Kaza yapmamak için kaza yaptı

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