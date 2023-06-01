'Bir Tutam Umut' temalı resim sergisi İzmir'de açıldı

Torbalı Belediyesi’nin de iş birliği ile açılan sergide onlarca tablo sergileniyor. Serginin açılış kurdelesini Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Ressam Mustafa Hazar ve grup sergiye imza atan ressamlar birlikte kesti. Gelirinin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine bağışlanacağı sergi 26 Haziran tarihine kadar açık olacak.

İYİ Kİ SANAT VAR

Serginin açılışında Ressam Şenay Karasu eğitime ve öğrencilere destek olmak amacıyla Torbalı’da açtıkları serginin devamını getireceklerini ifade etti. Karasu, geçen yıl da açtıkları sergiyle 16 üniversite öğrencisine burs verdiklerini bu yıl da hedeflerinin bu sayının altında kalmamak olduğunu dile getirdi. Öte yandan İyi ki sanat var diyen Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, “Torbalı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya çok önem veriyoruz. Biz artık sanatla da anılan bir belediyeyiz. Yarın (Bugün) 3.Metropolis Tiyatro Festivalimiz başlıyor. İyi ki sanat var” dedi. Öte yandan sergide en yüksek değerde satılan tablonun tüm geliri SMA hastası Torbalılı bebek Azra Güngör’ün kampanya hesabına bağışlanacak.