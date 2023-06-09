Bir tutamı bile yetiyor

Pek çoğumuzun hoşlanmıyor ama o bitkinin bir tutamı bile her derde deva. İşte o bitki…

Bir tutamı bile yetiyor

Maydanoz öncelikle bağışıklık sistemini düzene sokuyor. Ödem atıcı, adet düzenleyici ve yağ yakıcı gibi özellikleri ile biliniyor. Maydanoz aynı zamanda kansere karşı koruyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Bazı araştırmalar, K vitamini yüksek gıdaları yemenin kırık risklerini azaltacağını vurguluyor.

Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da çok zengin.

Maydanozun kalorisi düşük olduğu için, kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yenebiliyor.

Kemik sağlığını destekliyor, kemiklerin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlıyor…

KANSERSAVAR

Bir tutam maydanoz günlük A vitamininin yüzde 108'ini karşılıyor, C vitamininin ise yüzde 53'ünü…

K vitamininin yüzde 547'sini, karşılayan maydanoz folatın yüzde 11'ini karşılarken, potasyumun yüzde 4'üne tekabül ediyor.

Yani maydanoz kanserle savaşan maddeler içeriyor. Antikanser etkileri olabilecek bitki bileşikleri içerir. Oksidatif stres (antioksidanlar ve serbest radikal seviyelerindeki dengesizlik ile karakterize bir durum), kanser de dahil olmak üzere bazı kronik hastalıkların gelişimi ile ilişkili.

GÖZE ÇOK YARARLI

Gözleri koruyan besinler açısından da çok zengin. Lutein, beta karoten ve zeaksantin, göz ve diş sağlığını korumaya yardımcı olan üç karotenoid. Karotenoidler, güçlü antioksidan aktiviteye sahip bitkilerde bulunan pigmentler olarak biliniyor.

ANTİBAKTERİYAL

Maydanoz antibakteriyel faydalara sahip. Ekstraktının antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bazı çalışmalarda kanıtlanmış.
İçindeki A, C, K vitaminleri bağışıklığı desteklemekte. Vücutta fazla sıvı birikmesi, herkesin en büyük sorunlarından biridir. Ödem atmaya yardım ediyor. Araştırmalara göre maydanoz diyabetli kişilerde kan şekeri düzeyini düşürebiliyor. Maydanozun idrar söktürücü özelliği de bulunuyor. Böbrek taşı gibi sorunlarda faydalı olabiliyor. Maydanoz ayrıca diş ve diş etlerini koruyor, gaz gideriyor ve cildi yenileyerek canlandırıyor.

KALBİ SAVUNUYOR

Maydanoz günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan 30 gram ile iyi bir B vitamini folatı kaynağıdır. Diyet folatının yüksek alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir. B vitamini olan folat açısından çok zengin.

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