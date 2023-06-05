Bir tutamı şifa deposu

Maydanozun faydalarını saymakla bitmiyor.

Genellikle taze yenen maydanozda, kalsiyum, potasyum, kükürt ve A vitamini bulunuyor.

Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılıyor. Böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizlemeye yardım ediyor.



Kan şekerini normal seviyede tutuyor ve kansere karşı da koruyucu.Bir tutam taze maydanoz kötü nefes ve kokuları azaltır. Ağır bir yemek sonrası bir tutam taze maydanoz yemek sindirimi kolaylaştırarak, şişkinliği azaltacaktır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde ağzımızda kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller.

Maydanoz, dünyadaki en besleyici yiyeceklerden birisi ve bir demir deposu durumunda.

Maydanoz diyet yapanların da dostudur. Maydanozun besin değeri yüksektir ve metabolizmayı hızlandırır.