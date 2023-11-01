Bir Tutamı Şifa Deposu...İnanamayacaksınız!

Bir tutam maydanozun şifasına inanamayacaksınız!

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Bir Tutamı Şifa Deposu...İnanamayacaksınız!

Maydanozun faydalarını saymakla bitmiyor. Dünyadaki en besleyici yiyeceklerden birisi ve bir demir deposu durumunda. Genellikle taze yenen maydanozda, kalsiyum, potasyum, kükürt ve A vitamini bulunuyor. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının çoğunu karşılıyor. Böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizlemeye yardım ediyor.

Kan şekerini normal seviyede tutuyor ve kansere karşı da koruyucu.Bir tutam taze maydanoz kötü nefes ve kokuları azaltır. Ağır bir yemek sonrası bir tutam taze maydanoz yemek sindirimi kolaylaştırarak, şişkinliği azaltacaktır.
Antibakteriyel özelliği sayesinde ağzımızda kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller. Maydanoz diyet yapanların da dostudur. Maydanozun besin değeri yüksektir ve metabolizmayı hızlandırır.


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