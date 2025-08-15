Bir ülke daha Filistin'i resmen tanıyacak

Belçika Federal Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu, Gazze’deki durumu değerlendirmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi. Oturumda, Filistin devletinin tanınması ve İsrail’e yönelik olası yaptırımlar gündeme geldi.

Bazı milletvekilleri, Fransa’nın Filistin’i resmen tanımayı planladığı eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Belçika’nın da adım atması gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, hükümetin gelecek haftalarda Gazze konusundaki genel politikasını belirlemek üzere toplanacağını, bu kapsamda Filistin’in tanınması ve İsrail’e yaptırım uygulanması olasılıklarının da değerlendirileceğini söyledi.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamak gibi önlemler almaya çağırırken, diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.