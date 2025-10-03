Bir ülke daha Filistin'i tanıma kararı aldı! Fakat bir şartla...

İtalya Parlamentosu, Filistin Devleti’ni tanımak için gerçekleştirilen yasa tasarısını kabul etti. Fakat parlamento bu kabulü, Hamas’ın bazı şartları kabul etmesine bağladı. İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen protestolardan sonra parlamentoda oylanan tasarı kabul edildi.

Bloomberg'den edinilen bilgilere göre, onaylanan yeni önergede İtalya, Filistin’i iki temel şartla tanıyacak. Bunlardan birincisi; Hamas’ın elinde tuttuğu tüm esirleri serbest bırakması, İkincisi de örgütün, ileride kurulacak herhangi bir Filistin yönetiminde yer almayacağını taahhüt etmesi olarak belirlendi.

İTALYA'DA ON BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından müdahale gerçekleştirilmesi ve çok sayıda İtalyan ile yabancı vatandaşın gözaltına alınması, İtalya genelinde büyük tepkilere yol açtı. Roma, Milano ve birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.