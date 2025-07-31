Bir ülke daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 25 Temmuz’da aldığı Filistin’i tanıma kararı sonrası Avrupa’dan ardı ardına destek mesajları geldi. İngiltere, Kanada ve Malta’nın ardından şimdi de Portekiz Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını açıkladı.

PORTEKİZ'DEN TARİHİ ADIM

Portekiz Başbakanı Antonio Costa Montenegro, ülkesinin bu Ekim ayında Filistin’i resmi olarak tanıyacağını duyurarak uluslararası arenada yeni bir dönemin fitilini ateşledi.

Montenegro’nun bu sürpriz açıklaması, Almanya Dışişleri Bakanı’nın Filistin tanıma sürecinin “artık başlaması gerektiği” yönündeki çağrısından sadece saatler sonra geldi. Portekiz’in kararıyla birlikte, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi Batı ülkeleri, ABD ve İsrail’in Filistin politikalarına karşı önemli bir diplomatik cephe oluşturmuş oldu.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER

16 Kasım 1988'de ilanının hemen ardından Filistin'i ilk gün tanıyan ülkeler: Türkiye, Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen anında tanıdı.