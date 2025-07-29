Bir ülke daha resmi olarak Filistin'i tanıyacak! Resmi açıklama geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu.
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ateşkesi kabul etmezse Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyacaklarını belirtti.
Gazze'de yaşanan insanlık dramı hakkında açıklamalarda bulunan Starmer, Filistinli çocukların karşı karşıya kaldığı sıkıntılara vurgu yaparak şunları söyledi:
"Filistin halkı korkunç acılar çekti. Şimdi Gazze'de, feci bir yardım başarısızlığı nedeniyle açlıktan ölen bebekler, ayakta duramayacak kadar zayıf çocuklar görüyoruz. Bir ömür boyu bizimle kalacak görüntüler. Bu acı son bulmalı."