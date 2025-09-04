Bir ülke daha şiddetle sarsıldı!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afganistan'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Şiddetli deprem! AFAD merkez üssünü açıkladıŞiddetli deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremim 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan'da Kunar vilayetinde 1 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 640 kişi de yaralandı.

