Portekiz parlamentosu, kamusal alanlarda yüzü örten peçe, burka ve nikap gibi kıyafetlerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yeni yasaya göre, “cinsiyet veya dini sebeplerle yüzün kapatılması” artık Portekiz’de yasak olacak. Sadece ibadethaneler, uçaklar ve diplomatik binalar istisna olarak bırakıldı. Yasayı ihlal edenler içinse 200 ila 4000 euro (yaklaşık 9 bin 700 TL – 195 bin TL) arasında para cezası öngörülüyor.

Tasarı, aşırı sağcı Chega Partisi tarafından meclise sunuldu. Parti, yüzün örtülmesini “kadınlar açısından dışlanma ve aşağılanmaya yol açan bir uygulama” olarak tanımlarken, sol partiler ise yasanın Müslüman kadınları doğrudan hedef aldığını savunuyor.

Sosyalist Parti milletvekili Pedro Delgado Alves, mecliste yaptığı konuşmada “Bu girişim yalnızca yabancıları ve farklı inançlara sahip insanları hedef alıyor. Hiçbir kadın peçe takmaya zorlanmamalı, ancak aşırı sağın yaklaşımı tamamen yanlış” ifadelerini kullandı.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK

Yasa tasarısı şimdi Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın önünde. De Sousa’nın önünde iki seçenek var: ya yasayı onaylayacak ya da veto edip Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek.

Ancak tartışmalar şimdiden Portekiz sokaklarına taşmış durumda. İnsan hakları örgütleri, yasanın “kadınların özgürlüğünü savunmak değil, dini kimliği bastırmak anlamına geldiğini” belirtiyor.

Yasanın onaylanması durumunda Portekiz, daha önce bu kıyafetleri yasaklayan Fransa, İsviçre, Avusturya, Kazakistan ve Hollanda gibi ülkelerin arasına katılacak.

2024 verilerine göre, Portekiz’de 1,5 milyondan fazla Portekiz vatandaşı olmayan kişi yaşıyor. Bu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor ve 2017’ye kıyasla yaklaşık 4 kat artış anlamına geliyor.