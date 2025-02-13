Bir ürün için birbirlerini ezdiler!

Kaynak: İHA
Bir ürün için birbirlerini ezdiler!

Zonguldak'ta bir mağaza açılışına özel indirimler yapıldı. Vatandaşlar 100 liraya satılan ürünleri alabilmek için adeta birbirlerini ezdiler. Akıl almaz görüntüler kameraya yansıdılar.

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir firma her bir ürünün 100 liradan satıldığı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış saati itibariyle vatandaşlar mağaza önünde kalabalık oluşturdu.

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Mağazanın önünde ve içinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar zaman zaman izdiham yaşadı. Mağaza sahipleri ise çareyi işyerinin kapılarını kapatarak giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştı.

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Büyük bir bölümü bardak, sürahi, saklama kabı gibi camdan imal edilen ürünlerden oluşan mağazada birçok cam ürünü ise yoğun kalabalık nedeniyle kırıldı.

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Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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Zaman zaman arbede yaşansa da işyeri sahipleri kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı.

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Ancak bu açıklama bile vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi.

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