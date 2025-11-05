Çıra hakkında, Sakarya'da Oğuz D. isimli kişiye 5 milyon liraya sattığı villayı üçüncü bir şahsa daha sattığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Bir villa, iki satış! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya dolandırıcılık suçlaması
Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra, villa dolandırıcılığı iddiasıyla adliyeye taşındı.
Gökhan Çıra'nın villa dolandırıcılığı nedeniyle başı derde girdi. Oğuz D. ile Gökhan Çıra arasında geçen yıl villa satış sözleşmesi imzalandı.
Sakarya Sapanca'daki villa için Çıra'nın, iddiaya göre Oğuz D. ile 5 milyon TL'ye anlaştığı belirtildi.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Oğuz D. 4 milyon TL'yi peşin, kalan 1 milyon TL'yi taksitli ödedi.
Çıra'nın sözleşmeden bir ay sonra villayı noter onaylı şekilde üçüncü bir kişiye satması üzerine taraflar mahkemelik oldu.
"VİLLAYI BAŞKA BİR KİŞİYE DAHA SATTI"
Oğuz D., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, kötü niyetle sözleşmeden bir ay sonra villanın noter onaylı olarak başka birine satıldığını, bu eylemin hakkını gasp edip aldatma niteliği taşıdığını belirtti.
Dilekçede, şüphelinin villanın hak sahibine ait olduğunu bilmesine rağmen başka kişiye satarak mülkiyet hakkını ihlal ettiği, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçu işlediği ifade edildi.
Oğuz D., şüphelinin haksız kazanç elde ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996'da Tokat'ta doğmuş Türk eski futbolcu ve şu anda iş insanı olarak çalışıyor. Aslen Tokatlı olan Çıra, çocukluğunu Ordu'da geçirdi ve eğitim yıllarında futbola başladı.
Hızlı ve mücadeleci yapısıyla bilinen Çıra, kariyerinde kanat oyuncusu olarak görev yaptı, ancak 2020'de 24 yaşındayken futbolu bıraktı.
Futbolu bırakmasının ardından kulüp yöneticiliğine yöneldi. İş dünyasına giren Çıra, Eylül 2020'de 3. Lig ekibi Bayrampaşa SK'nın asbaşkanlığına getirildi ve ertesi yıl kulübün yarısına ortak oldu.
Çıra, 28 Ekim 2019'da sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci (eski adıyla Okan Ünsal) ile evlendi.
Çiftin ilişkisi medyada büyük ilgi gördü; 2021'de boşandılar, Mayıs 2022'de yeniden evlenip aynı yıl ayrıldılar.
Çıra'nın 2 yaşında Saadet Selenay adlı bir kız çocuğu bulunuyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Çıra, son dönemde trafik kazası haberleriyle gündeme geldi, ancak konuşabilir durumda olduğu açıklandı.
Gökhan Çıra, genç yaşına rağmen spor ve iş dünyasında renkli bir figür olarak anılıyor.
Çıra, 2 yaşındaki kızıyla verdiği pozdan dolayı hakkında başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi ise taleple ilgili karar vermişti.
BEBEK AİLESİYLE KALACAK
X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturma ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci Emrullah Erdinç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bakanlığın talebi reddedildi. Çocuk, Gökhan Çıra'da kalacak. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın, 2. yaşındaki S.S.Ç. ile paylaştığı kareler tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş, Başsavcılık da soruşturma başlatıp çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi.
-Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması
-Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması
-Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması
- İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek;
Çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda çocuğun ebeveynden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olması, kurum bakımına alınması halinde yaşayacağı psikolojik olumsuz etkilerin gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi."
NE OLMUŞTU?
Eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yaşındaki kızıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.