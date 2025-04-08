Bir yanda altın diğer yanda ucuz yumurta kuyruğu! Gelir dağılımındaki uçurum...

Yumurta fiyatlarındaki sürekli yükseliş vatandaşın tepkisini çekerken, Ankara Sıhhiye'deki İş Yurtları Kurumu Satış Mağazası önünde ucuz yumurta almak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.

30'LU KOLİDE YUMURTA 130 TL'DEN BAŞLADI

İş Yurtları Kurumu'nda 30'lu koliler halinde satılan küçük boy yumurtalar 130 TL'den, büyük boy yumurtalar ise 150 TL'den alıcı buldu. Bu fiyatlar, marketlerde aynı miktardaki yumurtaların 200-225 TL'yi aşan fiyatlarıyla kıyaslandığında vatandaşlar için büyük bir avantaj sağladı. Ancak bu durum, Türkiye'deki hayat pahalılığının vatandaşları nasıl zorladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

EMEKLİLER TORUNLARI İÇİN KUYRUKTA: "MAAŞIMIZ YETMİYOR"

Sabah saat 09.00'dan itibaren mağaza önünde oluşan kuyruk, caddeyi aşıp ara sokağa kadar uzandı. Kuyrukta bekleyenlerin çoğunluğunu emekliler oluşturdu. Emekliler, "Aldığımız maaş yetmiyor. Yumurta fiyatı marketlerde 30'lu kolilerde 200-225 lirayı aştı, torunlarımız için kuyruktayız," diyerek yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getirdiler.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ VATANDAŞLAR KUYRUĞA GİRDİ

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

ONS ALTININ DÜŞMESİYLE ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.