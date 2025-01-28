"Bir Yastıkta" teması ile Talas'ta nikah rekoru kırıldı

2024 yılı boyunca, çiftler özellikle Nisan ayından itibaren yaz aylarını tercih etti. Temmuz ve Ağustos ayında toplamda 269 nikâh kıyılırken, Ocak ayı 55 nikâh ile en düşük nikâh sayısına sahip oldu. Eylül ayında ise yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte 151 çiftin hayatlarını birleştirdiği görüldü.

Ayrıca, 62 yabancı çift de Talas’ta evlenerek, belediyenin sunduğu hizmetlerden faydalandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplamda 85 nikâha katılarak, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Talas Belediyesi tarafından verilen "Bir Yastıkta" temalı hediyeler, her çiftin mutluluğunu taçlandırdı. Nikâh defterini imzaladıkları kalem, üzerinde "Bir Yastıkta" yazılı mini yastık ve Başkan Yalçın'ın tebrik mesajı, çiftlere sunulan anlamlı hediyeler arasında yer aldı.

Başkan Yalçın, tebrik mesajında, "Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken, yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Ayrıca, Talas Belediyesi, 2022 yılından itibaren resmi ve dini tatil günlerinde de nikâh akdi gerçekleştirme imkanı sundu. 2023 yılı içerisinde 36 çift, bayram ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirerek, özel günlerde de mutlu bir başlangıç yaptı.