Bir yıl içinde Google'da en çok bunları aradık! İşte en çok merak ettiklerimiz

Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı.
Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı.
Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.
2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerinde "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" öne çıktı.
GOOGLE TÜRKİYE TRENDLERİ
Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
ARAMALAR
Euro 2024, Narin, Türkiye Maçı, Osimhen, Olimpiyatlar, Maymun Çiçeği, Seçim Sonuçları, İstanbul İftar Saati, Merih Demiral, Tusaş
İSİMLER
Osimhen, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Sarıgül, Rafa Silva, , Kenan Yıldız, Eylem Tok, Murat Kurum, Sacha Boey, Cenk Tosun
KAYBETTİKLERİMİZ
Narin, Metin Arolat, Efe Deprem, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Ahu Tuğba, Yusuf Kavaklı, İkbal Uzuner, Gülşah Çomoğlu ,Kenan Işık
DİZİLER
Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Şahane Hayatım, Deha, Mahsun J, Bahar
Prens, Bir Gece Masalı
TARİFLER
Dubai Çikolatası Tarifi, Palamut Tarifi, Soğuk Kahve Tarifi, Laz Böreği Tarifi, Jalapeno Turşusu Tarifi
Elbasan Tava Tarifi, Altın Bilezik Tatlısı Tarifi, Churros Tarifi,Biryani Tarifi,Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
ŞARKI SÖZLERİ
Lan Şarkı Sözleri, Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri, Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri, Dilber Şarkı Sözleri, Kömür Şarkı Sözleri,
Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri, lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri,
Naçar Şarkı Sözleri, Kufi Şarkı Sözleri, İsyankar Şarkı Sözleri
OYUNCULAR
Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik, Kadir İnanır, Erdal Beşikçioğlu, Demet Evgar, Yılmaz Erdoğan, Uraz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Ali Burak Ceylan