Bir yıl içinde Google'da en çok bunları aradık! İşte en çok merak ettiklerimiz

Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı.

Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı.

Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.

2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerinde "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" öne çıktı.

GOOGLE TÜRKİYE TRENDLERİ

Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

ARAMALAR

Euro 2024, Narin, Türkiye Maçı, Osimhen, Olimpiyatlar, Maymun Çiçeği, Seçim Sonuçları, İstanbul İftar Saati, Merih Demiral, Tusaş

İSİMLER

Osimhen, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Sarıgül, Rafa Silva, , Kenan Yıldız, Eylem Tok, Murat Kurum, Sacha Boey, Cenk Tosun

KAYBETTİKLERİMİZ

Narin, Metin Arolat, Efe Deprem, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Ahu Tuğba, Yusuf Kavaklı, İkbal Uzuner, Gülşah Çomoğlu ,Kenan Işık

DİZİLER

Gaddar, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Şahane Hayatım, Deha, Mahsun J, Bahar

Prens, Bir Gece Masalı

TARİFLER

Dubai Çikolatası Tarifi, Palamut Tarifi, Soğuk Kahve Tarifi, Laz Böreği Tarifi, Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi, Altın Bilezik Tatlısı Tarifi, Churros Tarifi,Biryani Tarifi,Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

ŞARKI SÖZLERİ

Lan Şarkı Sözleri, Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri, Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri, Dilber Şarkı Sözleri, Kömür Şarkı Sözleri,

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri, lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri,

Naçar Şarkı Sözleri, Kufi Şarkı Sözleri, İsyankar Şarkı Sözleri

OYUNCULAR

Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik, Kadir İnanır, Erdal Beşikçioğlu, Demet Evgar, Yılmaz Erdoğan, Uraz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Ali Burak Ceylan