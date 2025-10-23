Alınamayan randevular, bulunmayan ilaçlar, hekim sağlık emekçilerinin dağ gibi sorunları derken, sağlıkta yaşanan kriz derinleşiyor.

Sözcü'deki habere göre Ankara’da uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı’nda işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan 72 yaşındaki Şahin Demir, bir süredir yaşadığı yürüme problemi nedeniyle doktora gitti.

Demir’e tam teşhis konulabilmesi için ilaçlı tomografi çektirmesi önerildi. Yaşlı adam, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nden tam bir yıl sonrasına tomografi randevusu alabildi. Demir yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yürüme zorluğu yaşıyorum. 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne gittim, cihaz bozuk diye tomografi çekemediler. Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne gittim 19 Ekim 2026’ya randevu alabildim. O zamana kadar ölmezsem tomografi çekecekler. Emeklinin hali bu. Çağ atladık dedikleri hastanelerin hali de böyle.’’

Öte yandan zam beklentisi nedeniyle eczanelere ilaç vermeyen ecza depoları krize neden oldu. İlaçlar depolarda bekletiliyor hastalar bir çok ilaca ulaşamıyor. Arada kalan eczacılar çözüm bekliyor.