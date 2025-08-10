Bir yılda 66 kilo verdi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, obezite tedavisinde hastalara cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle destek vermeye devam ediyor.

Obezite nedeniyle yaşam kalitesi ve sağlık durumu olumsuz etkilenen bireyler, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görüldüklerinde cerrahi müdahalelerden yararlanıyor.

Diyet ve sporla kilo veremeyen 31 yaşındaki hasta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurarak obezite cerrahisi ile 1 yıl içerisinde kontrollü şekilde 66 kilo vererek sağlığına kavuştu.

Aşırı kilosundan dolayı sağlık sorunları yaşayan hastayı obezite ameliyatı ile sağlığına kavuşturan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, hastanın ameliyat sonrasında bir yılda 128 kilodan 66 kiloya düştüğünü açıkladı.

Yıllardır kilo problemi yaşayan, birçok kez diyet ve egzersiz programlarına rağmen fazla kilolarından kurtulamayan hastanın tedavisini gerçekleştiren Mevlüt Pehlivan, "Uygun hastalarda cerrahi yöntemler, hastanemizde titizlikle takip edilmektedir. Bir hastamda gerçekleştirilen obezite cerrahi sonrası kontrollerinde hastanın yaşadığı olumlu gelişmeler bizleri motive etti. Elbette olumlu sonuçların ortaya çıkması bir ekip işidir. Hastamız ameliyat sonrası süreci iyi yönettiği için şu an bunun meyvelerini topluyoruz" şeklinde bilgi verdi.