Bir yılda tonlarca ilaç toplandı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, bakanlık genelgesine göre kentte 69 noktaya ilaç toplama kutuları koydu. Son bir yılda 3 ton 150 kilo atık toplandı. Toplanan ilaçlar Belediye'nin Belen Sanayi Sitesi'nde bulunan Atık Getirme Merkezi’nden tehlikeli atık taşıma lisansı bulunan araçlarla, Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.

Atık ilaçlar havaya, suya, toprağa karıştığı zaman çevreye büyük zarar verir. Çevre insan sağlığını tehlikeye düşürmemek için bundan sonra da toplanmasına devam edileceği bilgisi verildi. Atık ilaç toplama kutuları yerleştirilen listeye Karadeniz Ereğli Belediyesi internet sitesinde yer alan "Duyurular" bölümünden ulaşabiliyor.