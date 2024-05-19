Bir yıldır kayıp olan puhu kuşuna ulaşıldı

Doğada bilinen en büyük baykuş türü olan ve birçok istilacı türü avlayarak beslenen puhu kuşu, 2022 yılında Iğdır'da kurulan ağlara takılarak yakalanmıştı. Halka ve uydu vericisi takılarak doğaya bırakılan bu puhu kuşu, Aras Vadisi'ni takip ederek Sarıkamış’a ulaştıktan sonra yaklaşık bir yıldır izlenemiyordu.

İki ay önce Kars ilinde güçten düşmüş halde bulunan bir puhu, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Burada yetkililer, bakımı ve tedavisi yapılan kuşun, uydu vericisinin pilinin bitmesi nedeniyle takibi yapılamayan puhu kuşu olduğunu tespit etti.

Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından, Kuzey Doğa Derneği yetkilileri tarafından yeniden uydu vericisi takılan puhu kuşu, doğal ortamına geri bırakıldı.