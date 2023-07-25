Bir yıldız daha Arabistan yolunda

Editör: Barış Atakan

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız ekibi Olympique Lyon’dan ayrılarak serbest oyuncu durumuna geçen Moussa Dembele’nin sıradaki durağı belli oldu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Moussa Dembele, Steven Gerrard’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan kulübü Al Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu Avrupa’da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.

PERFORMANSI

2 senedir Lyon forması giyen Moussa Dembele geçtiğimiz sezon burada çıktığı 28 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.