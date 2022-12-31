Beşiktaş yönetiminde derin çatlak

Beşiktaş'ta yaşanan tuhaflıklara bir yenisi daha eklendi.

Basketbol takımının başantrenörü Ahmet Kandemir, geçen hafta görevinden ayrılmak istedi.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin buna engel olduğu ve devam etmesini istediği bildirildi.

Ama bir hafta sonra bu kez Beşiktaş Kulübü Kandemir'i görevden aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp Kandemir'in yerine ise Polonyalı koç Igor Milicic'in getirildiğini duyurdu.

Bu olaydan sonra yönetimdeki derin çatlağı ortaya çıkaran gelişme yaşandı.

Beşiktaş yönetiminde şu anda basketbol sorumlusu olarak Tahir Güneş görev yapıyor. Tahir Güneş'ten önce halen birlikte yönetim kurulunda bulunduğu Umut Şenol basketbol sorumlusuydu.

Ahmet Kandemir'in görevden alınmasının ardından Umut Şenol şu paylaşımı yaptı.



Şenol, yönetim kurulunda birlikte çalıştığı Tahir Güneş'in kararını böylece eleştirmiş ve yanlış yönettiğini ima etmiş oldu.