Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar

Yumurtalardaki arz talep dengesizliği fiyatlara artış olarak yansıdı. Bunun üzerine birde ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi eklenince toptancı piyasalarda yumurta fiyatına 35 kuruş zam geldi.

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarında yumurta fiyatlarına 35 kuruş zam geldi. Geçen hafta Afyon’un Başmakçı ilçesinde tanesi 2,75 TL olan duble yumurta 3,10 TL’ye yükselirken, kılavuz yumurtanın tanesi de 1,55 TL’den 1,90 TL seviyesine çıktı. Kayseri de tanesi 2,66 TL olan duble yumurta 3,01 TL’ye, 1,70 TL olan kılavuz yumurta da 2,05 TL seviyesine yükseldi.

ÜRETİCİ KÂR ETMEYİNCE TAVUKLAR KESİME GÖNDERİLDİ

Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını ifade etti. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğilimine girdiğini ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını ifade eden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” ifadelerini kullandı.

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1 YUMURTA 1 DAL SİGARA ETMİYOR

Şu an 1 tane yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunu ifade eden Salt, yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini söyledi.

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