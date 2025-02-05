Bir zamanlar dünyanın en iyisiydi: Simona Halep kortlara veda etti

Kariyerinde iki Grand Slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.



33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.



Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.