Bir zamanlar dünyanın en iyisiydi: Simona Halep kortlara veda etti

Kariyerinde iki Grand Slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.
33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.
Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.
Kariyerinde iki Grand Slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.