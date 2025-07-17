Bir zamanlar efsaneydi: Pes ettiler, kapanma kararı

Denizlispor bir döneme damga vurdu. Avrupa kupalarına katılan, Süper Lig'de iz bırakan kulüp kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Süper Lig'den 2021 yılında küme düştükten sonra dört yıl içinde tarihinde ilk defa amatör lige gerileyen Denizlispor, eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz'a olan borçları nedeniyle -12 puan ceza aldı ve Bölgesel Amatör Lig'ine -12 puanla başlamak zorunda kaldı.

Denizli yerel basınından Gazete Şehir'in haberine göre; Denizlispor'a FIFA ve TFF nezdinde kulübe yöneltilen borçlar nedeniyle yeni bir -12 puan silme cezası verildi. Üste üste aldığı puan silme cezalarıyla daha lig başlamadan -24 puanla ligin dibine demir atan Denizlispor'un Bölgesel Amatör Ligi'nde kalması mümkün gözükmüyor. Böylece takım Denizli Süper Amatör Ligi’ne düşmüş olacak.

Kulüp yetkilileriyse A takım seviyesinde sportif faaliyetleri bitirmeyi düşünüyor. Oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından profesyonel futbol operasyonları durdurulacak ve sadece altyapı faaliyetleri sürdürülecek.