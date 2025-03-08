Bir zamanlar Erdoğan’ın en yakınındaki isimden ürperten uyarı: Selam verenler bile korksun!

CHP’li belediyelere başlatılan operasyona ilişkin, bir zamanlar Erdoğan’ın sır küpü olan Mustafa Karaalioğlu, “İmamoğlu’ndan selam alan veren kim varsa; onlar da hedefte… Belediye başkanlarının koltuklarından atılması ve hapse gönderilmeleri gibi” dedi.

KARAALİOĞLU: İMAMOĞLU’NDAN SELAM ALAN VEREN KİM VARSA; ONLAR DA HEDEFTE…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan 6 soruşturmaya değinen bir zamanlar Erdoğan’ın sır küpü ve Karar gazetesi köşe yazarı Mustafa Karaalioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaalioğlu, “Eskilerle yenileri topla, etti altı dava. Hepsinin ortak amacı İmamoğlu’nu siyasi yasak hattında tutmak, itibarsızlaştırmak ve pırıltısını zayıflatmak… Sadece şahsına yönelik değil, İmamoğlu’ndan selam alan veren kim varsa; onlar da hedefte… Belediye başkanlarının koltuklarından atılması ve hapse gönderilmeleri gibi. Kent uzlaşısı falan bahane; İmamoğlu ile uzlaşma halinde olan herkes davalık oluyor” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ BELEDİYELERE ‘'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASI

Soruşturmalar ve tutuklamalar CHP’li belediyelerinin üzerine gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da dokuz belediyeye yönelik başlatılan 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında aralarında Kartal ve Ataşehir'in birer belediye başkan yardımcısının da olduğu 10 kişi hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Daha öncede Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklanmıştı. Hemen ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Ahmet Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan cezaevine gönderilmişti.

İMAMOĞLU’NA 6 SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise 6 soruşturma açılmıştı. Son soruşturması diplomasıyla ilişkiliydi. İmamoğlu ise en fazla soruşturma açılan belediye başkanı unvanına da sahip oldu.