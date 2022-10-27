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  • O eski halinden eser yok şimdi... Bir zamanlar herkesi 'Barcalayan' Barcelona Bayern Münih karşısında yine ezildi

O eski halinden eser yok şimdi... Bir zamanlar herkesi 'Barcalayan' Barcelona Bayern Münih karşısında yine ezildi

Barcelona kendi seyircisi önünde böyle rezil oldu...

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 09:41
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Bir zamanlar herkesi 'Barcalayan' Barcelona Bayern Münih karşısında yine ezildi. O eski halinden eser yok şimdi...

O eski halinden eser yok şimdi... Bir zamanlar herkesi 'Barcalayan' Barcelona Bayern Münih karşısında yine ezildi
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C Grubu'nda Bayern Münih, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0 yendi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri Mane, Choupo-Moting ve Pavard attı.

Barça, Inter'in Plzen karşısında kazanması sonrası bu maç başlamadan önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

3-0 kazanan Bayern, 5'te 5'le 15 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Barça ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. 

ÜST ÜSTE 2.KEZ ELENDİ

Barcelona, Xavi ile birlikte üst üste 2. sezonda da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Katalan ekibi en son 1997/1998 ve 1998/1999 sezonlarında üst üste 2 kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda etmişti. 

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