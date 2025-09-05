Bir zamanlar iğne atsalar yere düşmezdi şimdi sinek avlıyor: Mehmet Şimşek’in projesinde büyük fiyasko

Ankara’da bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyen ve hesaplı fiyatları nedeniyle tercih edilen sosyete pazarları da kan kaybetti. Yandaş şirketlerin vergi borçlarını silen Hazine ve Maliye Bakanlığı dar ve orta gelirliden sonra esnafın da yakasına yapışmıştı. Ancak sinek avlayan pazarlar için planlanan vergi denetimi havada kaldı.

Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre, esnaf, maliyetlerin artmasıyla uğraşırken, vatandaş ise ücretlerinin enflasyon karşısında erimesi nedeniyle pazara bile uğrayamaz oldu. Tüm bu nedenlerle daha çok orta gelirlilerin uğrak yeri olan bu pazarlar, piyasaya göre yine hesaplı olsa da eskisi gibi rağbet görmüyor. Ankara’nın simgelerinden olan Atakule’nin karşısında bulunan ve lüks semt olarak bilinen Çankaya’da yer alan sosyete pazarı eski kalabalık günlerini özlerken esnaf da vatandaş da isyan ediyor.

VATANDAŞ ELİ BOŞ GİDİYOR

Çeşitli süt ürünleri ile peynir çeşitleri, bal, kaymak, yumurta, zeytin , organik kayısı, kuru incir, erik, bal ve cevizin satıldığı ‘Yöresel Ürün’ reyonlarındaki fiyatlar da gıda sektöründeki artışlar, hayvancılık yapan üreticilerin azalması ve ulaşım maliyetlerinden dolayı cep yakıyor. Pazara gelen vatandaş, giyim, takı, zücaciye, telefon malzemeleri, ayakkabı, çanta ve mefruşat reyonlarını geziyor ancak bir şey almadan genellikle eli boş gidiyor.

YÜZDE 300’E KADAR ZAM GELDİ

Sosyete pazarının gıda bölümünde siyah ve yeşil zeytinin kilosu 150 liradan başlayıp, 500 liraya kadar çıkıyor. Peynir ise kilosu 180 ile 1.700 lira arasında satılıyor. Turşu ve salça 200 lira bal ise 300 liradan başlıyor. Petek ve karakovan balının kilosu ise 2 bin 200 liraya kadar çıktı. Baharatlardaki artışlar da dikkat çekici boyuta ulaştı. Karabiber ve kuş üzümüne yüzde 300’e varan zam geldi, et yemeklerine lezzet katan kekiğin kilosu ise 900 lira oldu. Vatandaş et alamadığı için esnaf de kekik satamıyor.