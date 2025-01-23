‘Bir Zamanlar İstanbul’ geliyor

TRT 1’in yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’un ilk tanıtımı yayınlandı. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tam 1 yıldır hazırlıkları süren ve özel inşa edilen sette çekilen ‘Bir Zamanlar İstanbul’, 2 gencin dönemin zalimlerine karşı yazdığı Köroğlu destanını anlatıyor. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali ve Alina Boz’un hayat verdiği Seher’in okul koridorlarında başlayan adalet arayışı, onları İstanbul suç dünyasının dengesini sarsacak bir ikiliye çevirecek. Mehmet Bozdağ imzalı dizinin kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Ümit Kantarcılar, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.

Kanalın Pazartesi (Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi), Salı (Mehmed: Fetihler Sultanı), Cumartesi (Gönül Dağı) ve Pazar (Teşkilat) günleri dolu. Boş günlerden en ideal seçenek ise Perşembe. Bakalım, kanalın tercihi ne olacak?

‘Gece Diyarı’ oyununun galası yapıldı

Dünyaca ünlü Alman yazar Marius von Mayenburg’un oyunu ‘Gece Diyarı’, Türkiye’de sahnelenmeye başladı. Oyunun galası, Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Yapımcılığını Salih Bademci’nin üstlendiği, yönetmenliğini Michael Önder’in yaptığı, Siyaz Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenmeye başlayan ‘Gece Diyarı’nın oyuncu kadrosunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün ve Yağmur Kaşifoğlu yer alıyor.

Oyun, babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendileri sorgulamalarını konu alıyor. İç hesaplaşmalarla süren oyun temposu ve mizahıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatıyor.

‘Kadife Tavşan’ masalı gerçek oluyor

BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından Margery Williams’ın klasik eseri ‘Kadife Tavşan’ı, tiyatro sahnesine taşıyor. Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen oyun, hayal gücünün kapılarını çocuklar için aralıyor.

Sadakat, dostluk ve sevginin dönüştürücü etkisini merkeze alan gösteri, 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall’da başlıyor. Her yaştan seyircinin kalbine dokunmaya hazırlanan oyun, sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak.

Aslı Tandoğan’ın ‘Kadife Tavşan’ı, Yosi Mizrahi’nin ‘Fırtına’yı, Mehmet Aybars Kaya ile Uzay Karaca’nın Ali karakterine hayat vereceği bu masalsı eser, çocuklar ve aileleri birlikte eğlendirirken hayat boyu hatırlanacak değerler kazandırmayı hedefliyor.