‘Bir Zamanlar İstanbul’ neden iz bıraktı?

TRT’de dizilerden olan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ da izleyicisine veda etti. 16. bölümüyle final yapan dizi, Total’de aldığı 2.31 reytingle 10., AB’de aldığı 2.57 reytingle 6. ve ABC1’de aldığı 2.66 reytingle 8. sırada ekran ömrünü tamamladı.

Başrollerini Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı dizi, 7 Şubat Cuma günü yayınlanmaya başlamıştı. 90’ların karanlık atmosferinde geçen, adalet arayışıyla yolları kesişen Ali ve Seher’in hikâyesini anlatan dizinin yayın günü tercihi yanlıştı. Bunu baştan beri hep yazdım. TRT’de reyting kaygısı pek de önemli olmadığı için bu kadar uzun sürdü. Dizi, TRT’de değil de özel bir kanalda yayınlansaydı, aynı reytingleri orada alsaydı, 3 veya 4 bölüm sonra fişi çekilmişti. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ı bir arada izlemek keyifliydi. Dönem işiydi. Hal böyle olunca da emek verilerek çekilmiş bir işti. Kostümünden dekoruna kadar her şey ince ince düşünülmüştü.

Reytingleri pek iç açıcı olmasa da gerek oyuncuların performansları gerekse de ekranda dönemin havasının yansıtılması açısından iz bırakan yapımlar arasına girdi.

Hakan Altun’dan ezber bozan şarkı

Hakan Altun, yeni şarkısı ‘Sevdim Sevdim’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Hakan Altun’a ait şarkının düzenlemesini Aydın Kara yapmış. Hakan Altun’un dostları ve ekip arkadaşları ile birlikte İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarası eşliğinde dost meclisi tadında şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğini üstlendiği bir de klip çekilmiş. Şarkı, duygusal yoğunluğu yüksek sözleriyle gönülleri titretirken aynı zamanda ritmik yapısıyla dinleyenleri yazın neşeli ruhuna teslim ediyor.

Melodisi ile arabesk müziğin alışılagelmiş dokusuna taptaze bir enerji katan şarkıyı keyifle dinledim.

En prestijli İtalyanlar arasında bir Türk

Yaşamını uzun yıllardır İtalya’da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya’nın en prestijli isimleri ile markalarının bir araya geldiği Altagamma Vakfı tarafından fahri üyelikle onurlandırıldı.

1992 yılında kurulan vakıf, dünya çapında İtalyan tarzının otantik elçileri olarak tanınan üst düzey İtalyan kültürel ve yaratıcı markalarını, isimlerini bir araya getiriyor. Ferzan Özpetek, üyelik nişanını Roma’da düzenlenen özel bir gecede Altagamma’nın Başkanı Matteo Lunelli’den aldı. İtalyan kültürünü en iyi şekilde tanıttığı için fahri üyeliğe layık görülen Özpetek’in duygularının gücüyle İtalyan sinemasına yön verdiği kaydedildi.

Vakıf üyeleri arasında moda, tasarım, mücevher, turizm, otomotiv, kültür sanat ve sinema olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren dünyaca ünlü isimler yer alıyor.