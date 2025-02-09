‘Bir Zamanlar İstanbul’ umut vermedi

TRT 1’in yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, ekran yolculuğuna iyi bir reytingle başlayamadı. Total’de aldığı 2.10 reytingle 18., AB’de aldığı 2.22 reytingle 12. ve ABC’de aldığı 2.81 reytingle yine 12. olan dizi, açıkçası gelecek için pek de umut vermedi.

Başrollerini Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı ‘Bir Zamanlar İstanbul’, iki üniversite öğrencisinin 90’lı yıllarda İstanbul’a bir pus gibi çöken dönemin zalimlerine karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatıyor. 23 Ocak’taki ‘Bir Zamanlar İstanbul geliyor’ başlıklı yazımı bitirirken dizi için en ideal günün Perşembe olduğuna dikkat çekmiştim. 28 Ocak’taki ‘Yayın günü belli olan diziler’ başlığını taşıyan yazımda ise, ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Yalı Çapkını’ (Star TV), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), ‘Zembilli’ (atv) ve ‘Survivor’ (TV8) gibi güçlü rakipleri karşısında dizinin nasıl bir reyting alacağı sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmiştim.

‘Bir Zamanlar İstanbul’un yayın günü acilen değişmesi lazım. Çünkü, aynı gün yayınlanan yukarıda belirttiğim dizilere bir de gündüz kuşağı ve haber bültenleri eklenince dizinin iyi bir sonuç alma şansı iyice zayıflıyor. Bu dizi için en ideal gün, Perşembe’dir.

Firaz’ın aşk acısı geceye damga vurdu

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, kendi günü olan Cuma’ya resmen ambargo koydu. Dizi, tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) zirvede yer alıyor.

Dizinin başarısı kadar oyuncuların performansları da dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de Batuhan Bozkurt Yüzgüleç. Dizide Firaz karakterini canlandıran Yüzgüleç, oyunculuğuyla sosyal medyaya da damga vurdu. Dizinin yayınlanan 87. son bölümünde Nursema (Ceren Karakoç) ile Firaz’ın duygusal sahnesi gecenin en çok konuşulan konularındandı.

Firaz’ın yaşadığı aşk acısını izleyiciye hissettirirken oyuncu arkadaşlarından da özgü dolu yorumlar aldı. Bunların başında Şebnem Bozuklu geliyor. Bozuklu, Yüzgüleç’in bir karesini Instagram hesabından paylaşıp etiketleyerek “Şahane bir performans. Seni izlemek ne güzel Batuhan Bozkurt Yüzgüleç” yorumunu yaptı. Harika bir yetenek, sonunda karşılığını alan iyi bir oyunculuk örneği.

Mert Demir’den ‘Dağıldım Sonunda’

Mert Demir, yeni şarkısı ‘Dağıldım Sonunda’yı Pale Records etiketiyle yayınladı.

Şarkının sözleri ve düzenlemesi Mert Demir’e, müziği ise Mert Demir ve Gökhan Özen’e ait. Müziğiyle farklı duyguların tercümanı olan Mert Demir, ‘Dağıldım Sonunda’yla sakin ve duygusal tınıları bir araya getirerek dinleyenlere melankolik bir deneyim sunuyor.

İçten sözleri ve duygu yüklü melodileriyle müzikseverlerin kalbine dokunan şarkı, kayıp ve özlemi hissettiren bir atmosfer yaratıyor.