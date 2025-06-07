Bir zamanlar kapatılsın denilen DEM Parti, MHP ile bayramlaştı! Bayramlaşmada açılım rüzgarı…

Bir zamanlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kapatılsın’ dediği DEM Parti ile MHP bayramlaşıyor. Bayramlaşmanın ana gündemi ise Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip terörü lağvettiğini açıklasın çıkışı gelmişti. Bahçeli ile başlayan terör süreci ise iki partinin gündemi oldu.

SİYASİ PARTİLER BAYRAMLAŞMAYA BAŞLADI

Siyasi parti heyetleri, bugün karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşmış olacak. CHP ise bayramlaşma programlarına tutuklu başkanlardan dolayı gerçekleştirmeyecek. Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı'nın 2. gününde karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaret başladı.

MHP İLE DEM BAYRAMLAŞMASINDA AÇILIM RÜZGARI

MHP'nin ziyaretinde DEM Parti heyeti, "İnşallah barış gelir, huzur gelir, temennimiz o olur. Bu bayram o bayram olacak gibi. Hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç sayın Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesaj ve PKK'nın kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini söylemesi Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimini doğmasına yol açtı” ifadeleri yer aldı. MHP'den ise "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" değerlendirmesi geldi. Bu değerlendirme, Bahçeli’nin komisyon çağrısını akıllara getirdi.

'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI

MHP'li Sadir Durmaz, DEM Parti ziyaretinde çay ikram edilirken "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" dedi. Etrafta bulunan kişiler ise şakayı gülerek karşıladı.

AKP - MHP BAYRAMLAŞIYOR

DEM Parti ziyaretinin ardından AKP heyeti de bayramlaşma için MHP Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. DEM-AKP-MHP arasındaki ziyarette gündem maddesinin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olacak gibi görünüyor.