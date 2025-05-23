Bir zamanlar küçümsenen EuroLeague var ya... Süper Lig'i solladı

2017 yılında dönemin Beşikaş Başkanı Fikret Orman, "EuroLeague’de şampiyon olan 1 milyon euro alıyor. Daha büyük paralar kazanılmalı” diyerek organizasyona tepki gösterdi. O dönem lig şampiyonu olan siyah beyazlılar 19 milyon TL'lik ödülü kasaya koymuştu. O dönem 1 euro, 3,96 TL'ydi. Yani Kartal'ın kazandığı şampiyonluk primi yaklaşık 4 milyon 800 bin euro'ya denkti.

Aradan dokuz yıl geçti. EuroLeague'de Final Four organizasyonu Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da başlıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, saat 18:00'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyonluk Panathinaikos ile karşılaşacak. Normal sezon lideri Olympiakos'un rakibiyse Monaco. Maç saat 21.00'de başlayacak. Yarı finali kaybedenler 25 Mayıs 18:00'de üçüncülüğü kazanmak için sahaya çıkacak. Final ise aynı gün 21:00'de oynanacak. EuroLeague'i şampiyon olarak tamamlayan takım 1.8 milyon euro'luk (Yaklaşık 79 milyon 200 bin TL) ödül alacak. İkinci 1 milyon Euro, üçüncü 850 bin Euro ve dördüncü bitiren takım ise 770 bin Euro'luk bir ödül kazanacak.

SÜPER LİG'İ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray TFF'den 71,1 milyon TL prim almaya hak kazandı. 2017'de dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın küçümsediği EuroLeague'in şampiyonluk primiyse 79 milyon 200 bin TL. Geçmiş zamanda EuroLeague'in değer kazandığı görülüyor. Süper Lig'de ise gelirlerin düştüğü bir gerçek. Yani bir zamanlar küçümsenen EuroLeague, Süper Lig'i sollamış durumda.