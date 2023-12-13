Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı

Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Bir zamanlar sosyetenin güzelliğiyle dillere destan ismi İnci Aksoy, Miami’de bir sanat fuarından fotoğraf paylaştı.
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 1

EKAV Vakfı’nın ve Ekavart Gallery’nin kurucusu İnci Aksoy, Miami Beach sanat fuarında ortaya çıktı.

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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 2

İlay Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 3

“Miami Beach sanat fuarı 277 lider galerinin katılımıyla dün kapılarını sanatseverlere açtı.”

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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 4

İnci Aksoy, günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin ilk online sanat televizyonunu kurarken, ilhamı kızından aldığını dile getirmişti.

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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 5

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İktisat Bankası hakkında açılan davada Erol Aksoy ve bankanın 4 yöneticisi hapis cezasına çarptırılırken İlay Aksoy için beraat kararı verilmişti.

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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 6
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 7
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 8
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 9
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 10
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 11
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 12
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 13
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Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı 14
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