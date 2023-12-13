Bir zamanlar sosyetenin en güzel kadınıydı. İnci Aksoy bakın nerede ortaya çıktı

EKAV Vakfı’nın ve Ekavart Gallery’nin kurucusu İnci Aksoy, Miami Beach sanat fuarında ortaya çıktı.
İlay Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Miami Beach sanat fuarı 277 lider galerinin katılımıyla dün kapılarını sanatseverlere açtı.”
İnci Aksoy, günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin ilk online sanat televizyonunu kurarken, ilhamı kızından aldığını dile getirmişti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İktisat Bankası hakkında açılan davada Erol Aksoy ve bankanın 4 yöneticisi hapis cezasına çarptırılırken İlay Aksoy için beraat kararı verilmişti.