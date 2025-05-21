Bir zamanlar tuğla taşıyordu! Şimdi o okula, bağış yaptı

Resim ve Müzik Odası'nın açılışına katkıda bulunan isimler arasında, okulun inşaatında çalışan ve o dönem kalacak yeri olmadığı için inşaatta konaklayan, sonrasında azmi ile işlerini ilerleten iş adamı Erkan Güzelgün'de yer aldı. Güzelgün, okula bağışta bulunmanın kendisi adına çok anlamlı olduğunu söyledi.

"BURADA OLMAK TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Bir zamanlar tuğla taşıdığım okula şimdi sanat kazandırmanın onurunu yaşıyorum" diyen Erkan Güzelgün, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"2003 yılında bu okulun inşaatında çalışırken bir evim bile yoktu. Şimdi aynı okulda gençlerin sanatla buluşmasına katkı sağlayan biri olarak burada olmak tarifsiz bir duygu. Sanat, gerçeği gören, toplumu anlayan bireylerin yetişmesini sağlar. Bu odada nice sanatçının yetişeceğine yürekten inanıyorum"

Güzelgün, Resim ve Müzik Odası'nın açılışını gerçekleştiren isimler arasında yer alırken, başta okulu Kuşadası'na kazandıran Hüsnü Uçar'a, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.