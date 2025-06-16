Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük göllerinden biriydi: Şimdi kuruma tehlikesi altında

Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nün su seviyesi kuraklık nedeniyle önemli ölçüde azaldı. Eber Gölü'nde rehberlik yapan Kadir Ateş, gölündeki su derinliğinin 50 santimetreye kadar düştüğünü söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin 12'nci büyük gölü özelliğini taşıyan Eber Gölü, bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Daha önce 147 kilometrekare yüzölçümüyle 147 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün büyük bölümü kurudu.

23 köyde yaşayanların çoğunun geçimini sağladığı Eber Gölü'nün 22 metre olan derinliği son yapılan ölçümde önemli ölçüde düştü. Kuruma nedeniyle göle bağlanan kayıklar zamanla toprak alanın üzerinde kaldı. Eber Gölü'nde rehberlik yapan Kadir Ateş, "Eber Gölü 147 kilometrekareden zamanla 35 kilometrekareye, derinlik 22 metreden 50 santimetreye düştü. Su kaynaklarının yok olması, gölden kaçak su alımları, yağışların az olup kuraklığın sürmesiyle göl kurudu. Eber Gölü yok oluyor" dedi.