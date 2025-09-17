Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözdesiydi! Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı huzurevinde yaşıyor

Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filminde rol alan ve Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi dev isimlerle kamera karşısına geçen Parman'a Alzheimer hastalığı teşhisi konulduğu öğrenildi.

Sinema kariyerine 1985 yılında çekilen ve Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle başrolü paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' filmiyle adım atan Sevtap Parman, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 1985 ile 1989 yılları arasında tam 22 filmde rol alarak Türk sinemasında kendine önemli bir yer edindi.

ALZHEİMER HASTALIĞINA YAKALANDI

2011 yılında oyunculuk kariyerini tamamen noktalayan Parman, hayatını kendi açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle sürdürmeye başladı. Fakat annesinin vefatı ünlü ismi derinden sarstı. Bu büyük kayıp sonrası yaşadığı ruhsal çöküntünün, zamanla Alzheimer hastalığına zemin hazırladığı belirtiliyor.

BAKIM MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kız kardeşinin titizlikle ilgilendiği Sevtap Parman, şu anda bir bakım merkezinde tedavi görüyor. Ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreci atlatması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sevtap Parman'ın son hali ve hastalığına dair çıkan haberler, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Parman'ın yıllara meydan okuyan güzelliğine dikkat çekerken, bazıları da zamanın etkilerine vurgu yaparak duygusal yorumlarda bulundular. "Yıllar geçse de çok güzel" yorumları kadar, "Yıllar ona da acımamış" gibi ifadeler de dikkat çekti.