Bir zamanların çocuk oyuncusuydu! Hamile olduğunu açıkladı.

22 yaşındaki oyuncu, mutlu haberi Instagram'da sevgilisi Ryan Mitchell ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafla duyurdu.

Eski Desperate Housewives yıldızı, paylaşımında “Ah Ryan! Seni nasıl seviyorum! Tüm hayallerimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim" diye yazdı.

Fotoğraflarda, ilişkilerini bu yılın başlarında kamuoyuna açıklayan Madison ve Ryan oldukça mutlu ve enerjik görünüyorlar. Ayrıca anne adayı, şarkıcı Demi Lovato ve annesi Dianna De La Garza ile çekilmiş bir aile fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

MADİSON DE LA GARZA KİMDİR?

Madison De La Garza, 28 Aralık 2001'de Texas, ABD'de doğmuş bir oyuncu ve yönetmendir. Çocuk yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Madison, özellikle "Desperate Housewives" (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinde canlandırdığı Juanita Solis karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Eva Longoria'nın karakteri Gabrielle Solis'in kızı olarak ekrana gelen Juanita, izleyiciler tarafından sevilen, zaman zaman asi ve neşeli bir çocuk olarak akıllarda kalmıştır. Madison, bu rolü 2008-2012 yılları arasında başarıyla üstlenmiştir.

Madison, Demi Lovato'nun üvey kardeşi olarak bilinse de, kendi kariyerini bağımsız bir şekilde inşa etmiş ve oyunculuk dünyasında yeteneğiyle öne çıkmıştır. "Desperate Housewives" sonrasında "Bad Teacher" (2014) ve "American Koko" gibi yapımlarda da yer almıştır. Ayrıca, 2017 yapımı animasyon filmi "Gnome Alone"da seslendirme yaparak bu alandaki yeteneklerini de sergilemiştir.

Genç yaşta ünlü olmanın zorluklarını deneyimleyen Madison, dış görünüşü hakkında medyada yapılan eleştirilerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak, bu süreçte beden olumlaması ve kendine güven konularında güçlü bir duruş sergileyerek, genç takipçilerine ilham vermiştir. Sosyal medyada aktif olan Madison, genç kadınlara yönelik cesaretlendirici mesajlar paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Son yıllarda, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık alanlarına da ilgi duyan Madison, Hollywood'da çok yönlü bir kariyer inşa etmeye kararlıdır. Yönetmenlik tutkusuyla, yaratıcı süreçlere daha fazla dahil olmak ve kendi hikayelerini anlatmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Madison De La Garza, genç yaşta şöhrete ulaşmış olmasına rağmen, bu süreçte kişisel gelişimine ve sanatsal yönlerine odaklanmış, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda geleceğin umut vadeden yönetmenlerinden biri olarak da kendini göstermiştir.