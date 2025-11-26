Son 1 ay içerisinde Türkiye’de yüzlerce kişi zehirlendi. Almanya’dan gelen Böcek ailesinin ilaçlama sonrası zehirlenmesiyle başlayan vakalar artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 öğrenci yurdunda daha zehirlenme meydana gelmiş, yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırılmıştı.

Bu kez bir zehirlenme haberi de Bingöl’den geldi. Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrencide mide bulantısı şikayeti başladı.

Yaşanan olay sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile rahatsızlanıp hastaneye sevk edilen öğrenciler tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Valilik, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'120 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI'

'İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, il merkezinden 2 Çocuk Doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir. Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

NE OLMUŞTU?

Türkiye günlerdir gıda güvenliğini konuşuyor. Çünkü yurdun dört bir yanından gelen gıda zehirlenmesi haberleri yurttaşları alarma geçirdi.

Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, iddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemekten sonra çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurmuş, yüzlerce mahpus hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

RİZE'DE 40 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞTİ

Rize'de ise bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılmış, 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenilmişti.

ADIYAMAN'DA 70 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İSTANBUL'DA 13 YAŞINDAKİ EREN DÖNERDEN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 13 yaşındaki Eren Yılgın, işten dönen annesi tarafından evde ölü bulunmuştu. Yılgın'ın akşam dışarıdan sipariş ederek yediği tavuk dönerden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine iş yerinden numune alınmıştı.

TEKİRDAĞ'DA 5 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin evde hazırlayıp getirdiği yemeklerle düzenlenen etkinlikte çeşitli yemekler yiyen 5 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu belirtilmişti.