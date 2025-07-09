Bira ve viski zamlandı. Bakkal fiyatı bile 'pes' dedirtti

Alkol fiyatları cep yakıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tuborg ve Pernod Ricard Türkiye alkol gruplarına zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklanan yeni fiyatlar, tüketicileri şaşırttı.

Tuborg’un Special Kutu’su 117 TL’ye yükselirken, Chivas 12 viskinin 100 cl’lik şişesi 2 bin 375 TL oldu. Zamlar, bakkal ve market raflarında da hissediliyor.

Tuborg’un son zammı 9 Ocak 2025’te yapılmıştı, ancak yeni artışlarla fiyatlar yeniden güncellendi. 50 cl depozitolu şişe 83 TL, depozitosuz 85 TL oldu. 33 cl’lik şişelerde ise depozitolu 60 TL, depozitosuz 70 TL olarak belirlendi.

KUTU BİRAYA DA ZAM

50 cl kutu 85 TL, 33 cl kutu 70 TL, Special Kutu ise 117 TL’ye çıktı. Tüketiciler, sosyal medyada fiyatlara tepki gösteriyor.

Pernod Ricard Türkiye’nin ürettiği Chivas 12 viski serisi de zamlardan nasibini aldı. 35 cl’lik şişe 950 TL, 50 cl 1.350 TL, 70 cl 1.750 TL, 100 cl 2.375 TL, 175 cl 4.200 TL ve 300 cl’lik dev şişe ise 7.950 TL oldu. Bu fiyatlar, lüks tüketim algısını güçlendiriyor.

Zamların ardında artan üretim maliyetleri ve yüksek vergi oranları yatıyor. Alkolde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV, fiyatların katlanmasına neden oluyor. Sektör temsilcileri, zamların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

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Yükselen fiyatlar, tüketicileri daha uygun fiyatlı markalara yöneltiyor. Yerel üreticilerin ürünleri ve kaçak alkol satışları, piyasada hareketlilik yaratıyor. Ancak bu durum, sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Tekel bayileri, zamların satışları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Yıl sonuna doğru yeni zamların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Tüketiciler ise bütçelerini dengelemek için alkol tüketimini gözden geçiriyor.