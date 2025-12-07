NOW TV’de yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisiyle uzun bir zaman sonra ekranlara dönen Biran Damla Yıldız, hayat verdiği Yıldız karakteriyle izleyenleri mest etmeye devam ediyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kasım ayında kadın oyuncular arasında en çok konuşulan isim olarak adını zirveye yazdırdı. Biran Damla Yılmaz ile ilgili 1 milyon 100 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Oyuncu, daha önce listeye girse de ilk kez bu araştırmada birinci oldu.

Biran Damla Yılmaz’ı listede sırasıyla Lizge Cömert, Mahassine Merabet, Aybüke Pusat, Sıla Türkoğlu, Rabia Soytürk, Sahra Şaş, Hande Erçel, Dilin Döğer ve Demet Özdemir takip etti.

Gafur Uzuner’in eserlerine ilgi büyük

Hepimiz onu rol aldığı filmlerden ya da dizilerden tanıyoruz ama o, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra iyi de bir ressam. Usta oyuncu Gafur Uzuner’den söz ediyorum. Geçen haftalarda katıldığı bir televizyon programında sanatçının bu yönünü öğrenmiştim.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen IAAF İstanbul Sanat Fuarı’na katılmış. Fuarı gezerken tesadüfen rastladım. İyi de oldu. Hem tanıştık hem de sohbet etme fırsatı yakaladım. Eserlerini, OvooArt’ta sanatseverlerin beğenisine sunmuş. Resimle ilgili eğitimi var. Uzun zamandır resim yaptığını söyledi. Doğa temalı eserlerinin yanında seri çalışmalar da yapıyor. Örneğin Kapadokya, kış, dilek ağaçları, İstanbul (Özellikle Pera bölgesi, Galata civarı) serisi gibi. Kendine bir anlatım dili oluşturmuş.

Eserleri yoğun ilgi görüyor. Her bir tablosu muhteşem. İncelerken mest oldum.

Derya Remziye Öner kitaplarını imzaladı

Bugüne kadar yazdığı çok sayıda kitapla adından sıkça söz ettiren şair ve yazar Derya Remziye Öner, imza gününde okurlarıyla buluştu.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Mithat Yümlü Konferans Salonu’ndaki etkinliğe bende katıldım. Yazarın kitapları arasında en dikkatimi çeken eseri, ‘Hikâyemi Sen Tamamla’ isimli öykü kitabı oldu. Yazar, kitabın içindeki öyküyü okurun tamamlamasını istiyor. Bu yüzden birçok sayfa boş bırakılmış. Derya Remziye Öner, sosyal sorumluluk projesi için basılmış kitaplarının yanı sıra öykü ve şiirlerden oluşan eserlerini imzaladı.

Derya Remziye Öner, harika eserler kaleme almış. Her bir kitabının ayrı bir hikâyesi var. Etkinlik sonunda okurlarıyla sohbet eden yazar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.