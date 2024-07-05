Biraya fiyatlarına korkunç zam. Memnuniyetle karşılandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası maçlarında tribünlerde bile tüketilen alkol oranı düşük olan biraya bugün kallavi zam geldi. Bir şişe 50 cl biranın fiyatı 75 TL oldu.

Bu fiyata bira içmenin imkansız olduğunu söyleyen bir vatandaş "Viski gibi bira da zengin içeceği oldu. Parasını söyleyen patates kızartmasıyla zevkini yapar. Gariban zaten yiyecek ekmek bulamıyor. Neyin birasını içecek" dedi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Efes Pilsen bira gruplarına zam yapıldığını açıkladı.

Aybaş, “Efes Pilsen bira gruplarına 15-20 TL arası zam geçişi oldu, memlekete hayırlı olsun” dedi.

Hükümetin en yüksek vergiyi alkollü içeceklerden aldığını söyleyen bir başka vatandaş "Diyanet haram içmeyin der ama alkol tüketenlerden alınan vergilerle ödenen maaşlarını alırlar. Bu sene seçim olsa hükümet emekli maaşlarına ve asgari ücretlilere zam yapardı. Muhteşem üçlü diye anılan akaryakıt, tütün ürünleri ve alkole bu kadar zam yapamazdı. Ocak ayında emeklilere verdiği sözü de unuttu sanırım" dedi.

Erdoğan'ın ocak ayında "SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir" sözünü vermişti.

Şimdi bira fabrikaları düşünsün diyen bir kişi "İnternetten satılan bira kitleri satış rekorları kırar. Bir şişe biraya 75 TL verip içmek akıl karı değil. En kaliteli kitten üretilen biranın fiyatı 20 TL'yi bulmuyor bile" diye konuştu.